Preuß nach geknackter WM-Norm: „Zu 100 Prozent auskurieren“

Franziska Preuß aus Deutschland in Aktion.

Le Grand-Bornand - Die frühere Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß achtet auch in der Weihnachtspause auf ihre Gesundheit, nachdem sie den Saisonauftakt wegen einer Viruserkrankung verpasst hatte.

„Ich möchte mich erholen und zu 100 Prozent auskurieren“, sagte Preuß, die im französischen Le Grand-Bornand durch einen 15. Platz im Massenstart die WM-Norm knacken konnte. „Ich muss mich erholen, denn die Gesundheit ist das A und O.“

Das hat auch Folgen für die Feiertage. „Ich werde nicht so viele Kontakte sehen, höchstens die Familie. Das ist nach wie vor ein Thema“, sagte Preuß. In den französischen Alpen zeigte die 28-Jährige beim letzten Weltcup-Rennen des Kalenderjahres eine aufsteigende Tendenz. „Ich war froh, dass ich mich für den Massenstart qualifizieren konnte. Es hätte mich ziemlich genervt, wenn ich wieder ein Rennen verpasst hätte“, so Preuß.

Im Liegendschießen blieb sie fehlerfrei und nach den ersten beiden Einlagen lag sie auf dem achten Platz. Im Stehendanschlag blieben bei ihr insgesamt drei Scheiben stehen. „Die erste Hälfte verlief nach Plan“, sagte Preuß. „Dann sind leider die Fehler gekommen, die darf man sich in diesem Feld einfach nicht erlauben. Aber jetzt weiß ich, woran ich an Weihnachten arbeiten werde und dann greife ich im Januar wieder an.“

Der erste Weltcup im neuen Jahr beginnt am 5. Januar im slowenischen Pokljuka mit einem Sprintrennen.