Wenige Runden vor Schluss kracht Lando Norris in Kanada in den McLaren seines Formel-1-Teamkollegen Oscar Piastri. Norris scheidet aus, Piastri baut seine WM-Führung auf den Engländer dadurch sogar aus. Das schreibt die internationale Presse:

Großbritannien

„Daily Mail“: „Lando Norris schied beim Großen Preis von Kanada nach einer sensationellen Kollision mit 200 km/h mit seinem McLaren-Teamkollegen und Meisterschaftsrivalen Oscar Piastri aus. Während George Russell mit einer fehlerfreien Fahrt von der Pole Position aus vor seinem Red-Bull-Rivalen Max Verstappen gewann, krachte Norris drei Runden vor Schluss in das Heck von Piastri, als sie sich um den vierten Platz duellierten.“

„The Independent“: „Das McLaren-Duo Norris und Piastri kollidiert in einem dramatischen Finale.“

„Mirror“: „Lando Norris versuchte, den Schaden seines schlechten Qualifyings zu begrenzen, aber er versuchte eine Aktion, die nie zur Disposition stand, und stieß mit seinem Teamkollegen und Titelrivalen Oscar Piastri zusammen... Die beiden lieferten sich drei Runden vor Schluss in Montreal ein Duell, als Norris versuchte, den Australier zu überholen. Doch als er auf der Start-Ziel-Geraden vorbeiziehen wollte, war kein Platz mehr, und er streifte das Heck des anderen McLaren, das ihn in die Mauer schickte. Das war ein herber Rückschlag für seine Titelambitionen. Piastri konnte weiterfahren und wurde Vierter, während Norris Kanada ohne Punkte und mit einem Tritt in den eigenen Hintern verließ.“

Frankreich:

„Le Parisien“: „In der 67. Runde, nach einem schönen Zweikampf mit seinem Teamkollegen, machte Lando Norris einen Fehler. Eingeklemmt zwischen der Mauer und der Fahrlinie von Oscar Piastri, der leicht nach links abdrehte, verlor der Engländer erst seinen Frontflügel und dann seinen Rennwagen.“

„L’Équipe“: „McLaren-Teamkollegen kollidieren: Norris landet beim Versuch, Piastri zu überholen, in der Mauer.“

„Le Figaro“: „Frustriert startete Norris einen etwas verzweifelten Angriff auf der Start-/Zielgeraden und krachte mit seinem Frontflügel in den Heckflügel seines Teamkollegen. Er gab sofort auf und das Safety Car bestätigte Russells Sieg drei Runden vor Schluss.“

Österreich:

„Kleine Zeitung“: „Hinter den Top-drei endete das teaminterne Duell bei McLaren im ersten großen Unfall der beiden Papaya-Teamkollegen. Rundenlang jagte Lando Norris den WM-Führenden Oscar Piastri, ehe es nach einer ersten Attacke inklusive Konter kurz vor Rennende zur Kollision kam. Beim Rausbeschleunigen aus der letzten Kurve krachte Norris ins Heck des Australiers. Der Brite nahm die Schuld sofort auf sich, war auf der Außenseite kein Platz für ein Überholmanöver... Wie McLaren den internen Krach nun in Zukunft regelt, wird wohl entscheidend für diese Weltmeisterschaft.“

„Kronen Zeitung“: „In der 67. Runde krachte es zwischen den beiden: Norris versuchte sich, an Piastri vorbeizuzwängen, verlor dabei aber seinen Frontflügel. Der Brite nahm sofort die ganze Schuld auf sich.“

Schweiz:

„Blick“: „McLaren-Knall bei Russell-Sieg in Kanada... McLaren-Knall! Vier Runden vor Schluss duellieren sich plötzlich die Teamkollegen Piastri und Norris um den vierten Zwischenrang. Und es geht so richtig zur Sache: Norris will unbedingt an Piastri vorbei, in der Zielgerade kracht es. Norris versuchts links, doch weil der Brite zu wenig Platz hat, crasht er seinen Boliden in die Bande.“

Spanien:

„As“: „McLarens Harmonie ging den Bach hinunter, oder in die Wand, in einem schwerfälligen Rennen in Montreal, das sie strategisch nicht verstanden haben. An der Spitze holte Russell seinen vierten F1-Sieg von der Pole-Position mit einem dominanten Wochenende, das Mercedes fast dazu zwang, ihm am Montag eine Vertragsverlängerung anzubieten.“

„Mundo Deportivo“: „Norris hatte vor Kanada gewarnt, dass sein Kampf um die Krone gegen Oscar irgendwann einmal 'spannend' werden würde. Und dieser Moment kam. Der Brite zeigte, dass er noch weit davon entfernt ist, Champion zu sein. Erstens, weil er ohne Oscars DRS nicht in der Lage war, den Australier in Schwierigkeiten zu bringen, weil ihm die Aggressivität und Entschlossenheit fehlte, die ein Sieger im Angriff braucht. Und dann, weil er wieder überhastet fuhr, als er kurz davor war, es zu schaffen.“

„Sport“: „An der McLaren-Boxenmauer wurde es Norris und Piastri erlaubt, zu kämpfen, und sie trieb ihr Duell bis ans Limit. Der Australier beendete das Rennen als Vierter und führt weiterhin die Meisterschaft an. Norris hingegen stürzte und fügte seiner Bilanz eine schmerzhafte Null hinzu.“

Italien:

„Gazzetta dello Sport“: „Dritter Platz für Kimi Antonelli. Nach 16 Jahren kehrt ein italienischer Fahrer auf das Podium zurück. (...) Vierter Platz für Oscar Piastri, Protagonist eines Duells mit seinem Teamkollegen Lando Norris einige Runden vor Schluss. Der Engländer landete nach einer Berührung der beiden auf der Start- und Zielgeraden in der Mauer: ein Beurteilungsfehler des britischen Fahrers, für den sich der Fahrer umgehend beim Team entschuldigte.“

„Corriere della Serra“: „Ein hart umkämpftes Rennen. Im Finale versucht Norris, Piastri zu überholen und landet in der Leitplanke.“

„Corriere dello Sport“: „Erwähnenswert ist der sensationelle Fehler von Norris, der seinen McLaren-Teamkollegen Piastri rammt und in der Mauer landet.“