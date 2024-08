Paris - CDU-Chef Friedrich Merz hat mit Blick auf eine mögliche deutsche Olympiabewerbung die Stärkung des Schul- und Breitensports gefordert. Sportlich stehe Deutschland nicht da, „wo wir stehen sollten und könnten“, heißt es in einem Statement. „Wenn aber die Unterstützung des Breitensports und die Qualität des Schulsports weiter so nachlassen, wie wir dies in den vergangenen Jahren sehen, dann macht auch eine deutsche Olympiabewerbung wenig Sinn. Heute entscheidet sich im Breitensport, wen wir morgen als deutsche Olympiasieger sehen.“

Merz ergänzte: „Und deshalb sollte die Bundesregierung mit der Bewerbung für 2040 ein Konzept verbinden, wie in unseren Schulen und Vereinen der Breitensport wieder besser unterstützt wird.“

Die Regierung mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) an der Spitze hatte sich kurz vor Beginn der Sommerspiele in der französischen Hauptstadt sehr offen für einen deutschen Olympia-Anlauf gezeigt. Dabei bevorzugt die Bundesregierung klar eine Bewerbung um die Sommerspiele 2040. Das wäre 50 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung.