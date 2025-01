Tallinn - Das deutsche Eistanz-Paar Jennifer Janse van Rensburg und Benjamin Steffan ist mit einer guten Leistung in die Eiskunstlauf-Europameisterschaft in Tallinn gestartet. Nach dem Rhythmustanz belegt das Duo mit 75,45 Punkten den neunten Rang.

Das angestrebte Ziel der viermaligen deutschen Meister war vor der EM ein Platz unter den besten Zehn. „Top Ten ist auf jeden Fall ein realistisches Ziel. Wir haben unseren Teil für heute getan“, sagte Steffan. In Führung liegt vor der Kür am Samstag (12.00 Uhr/sportschau.de und Discovery+) in Estlands Hauptstadt das italienische Paar Charlène Guignard/Marco Fabbri mit 84,23 Zählern.

Estin Petrõkina holt vor Heimpublikum Gold

In der Frauenkonkurrenz triumphierte dank einer fabelhaften Kür die estnische Läuferin Niina Petrõkina (208,18 Punkte), die damit für großen Jubel bei den Zuschauern in der Arena in Tallinn sorgte. Die nach dem Kurzprogramm noch führende Georgierin Anastasija Gubanowa (198,61 Punkte) holte Silber. Bronze ging an die Belgierin Nina Pinzarrone (191,44 Punkte).

Kristina Isaev verpasste als einzige deutsche Teilnehmerin das Kür-Finale und landete nach dem Kurzprogramm auf einem enttäuschenden 28. Platz.