Indianapolis - Den Indiana Pacers fehlt nur noch ein Sieg zum Einzug in die NBA-Finals. Durch das 130:121 gegen die New York Knicks führt die Mannschaft um Tyrese Haliburton und Pascal Siakam in der Serie nun 3:1 und kann in der deutschen Nacht zu Freitag im legendären Madison Square Garden in New York alles klarmachen. Es wäre die erste Teilnahme an den NBA-Finals seit 25 Jahren für die Pacers.

Zwei Tage nach der 100:106-Heimniederlage gegen die Knicks hatten die Gastgeber die Partie der Eastern Conference Finals dieses Mal bis zum Ende unter Kontrolle. In der zweiten Halbzeit lagen die Pacers durchgehend in Führung und ließen New York nie auf weniger als fünf Punkte herankommen. Haliburton überragte mit einem Triple Double aus 32 Punkten, 12 Rebounds und 15 Vorlagen, Siakam steuerte 30 Punkte zum Erfolg der Pacers bei. Bei den Knicks war Jaylen Brunson mit 31 Zählern erneut bester Mann auf dem Platz.

Einwechselspieler kommt auf 20 Punkte in 12 Minuten für die Pacers

„Wir sind widerstandsfähig als Gruppe. Wir haben nicht gemocht, wie wir das letzte Spiel beendet haben“, sagte Siakam bei ESPN. Die Pacers haben zuletzt Anfang März zwei Spiele in Serie verloren - und konnten sich auch dieses Mal auf die Breite ihres Kaders verlassen. Benedict Mathurin kam als Einwechselspieler auf 20 Punkte in lediglich zwölf Minuten. „Das ist ein großer Teil davon, wer wir sind. Wir haben zehn, zwölf Jungs, die bereit dafür sind, zu spielen“, sagte Siakam.

Zum Einzug in die Finals braucht ein Team in der Best-of-Seven-Serie vier Siege. In den Finals der Western Conference liegen die Oklahoma City Thunder um den Deutschen Isaiah Hartenstein mit 3:1 in Führung gegen die Minnesota Timberwolves.