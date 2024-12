Die imposante Siegesserie der Orlando Magic mit den Wagner-Brüdern endet in New York. Dennoch steht das Team im Viertelfinale des NBA Cups.

New York - Trotz insgesamt 50 Punkten der beiden Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner ist die Siegesserie der Orlando Magic in der NBA gerissen. Das Team aus Florida verlor am letzten Spieltag der Gruppenphase des NBA Cups bei den New York Knicks mit 106:121 und musste sich nach sechs Siegen in Serie erstmals wieder geschlagen geben.

Durch die Niederlage mussten die Magic New York auch den Gruppensieg überlassen, stehen als bester Gruppenzweiter der Eastern Conference aber dennoch ebenfalls im Viertelfinale des Pokal-Turniers. Dieses wird am 10. und 11. Dezember ausgetragen, für Orlando steht dann ein Auswärtsspiel bei den Milwaukee Bucks an. New York empfängt die Atlanta Hawks.

Franz Wagner war mit 30 Punkten einmal mehr bester Werfer seines Teams. Bruder Moritz zeigte aber ebenfalls eine starke Leistung und sorgte mit 20 Punkten und zwölf Rebounds in beiden Kategorien für einen persönlichen Saisonbestwert. Punktbester Spieler bei den Knicks war Karl-Anthony Towns mit 23 Zählern.

Auch Hartenstein und Oklahoma im Viertelfinale

Ebenfalls im Viertelfinale des NBA Cups stehen die Oklahoma City Thunder mit Isaiah Hartenstein. „OKC“ gewann sein Heimspiel gegen die Utah Jazz ungefährdet mit 133:106 und sicherte sich damit Platz eins der Gruppe B in der Western Conference. Gegner im Viertelfinale sind die Dallas Mavericks.

Hartenstein, der zuletzt defensiv herausgeragt hatte, trat dieses Mal weniger in Erscheinung. Der 26 Jahre alte Neuzugang kam 22 Minuten zum Einsatz und beendete das Spiel mit vier Punkten, fünf Rebounds und sechs Assists. Teamkollege Jalen Williams war mit 28 Punkten erfolgreichster Spieler der Partie.

Dallas nach Zitterpartie weiter

Die Dallas Mavericks mit Maximilian Kleber mussten unterdessen lange um den Einzug in die K.-o.-Runde zittern. Zwar gewannen die Texaner ihr Heimspiel gegen die Memphis Grizzlies mit 121:116, waren allerdings abhängig von den Ergebnissen späterer Spiele. Letztlich schafften die Mavs als bester Gruppenzweiter im Westen den Sprung ins Viertelfinale.

Topstar Luka Doncic ragte bei Dallas mit 37 Punkten und zwölf Rebounds heraus, Kleber blieb in zehn Minuten Einsatzzeit ohne Punkte.

Das vierte und letzte Viertelfinale bestreiten die Houston Rockets und die Golden State Warriors.