Frankfurt/Main - Tour-de-France-Teilnehmer Nils Politt (Köln) und der zweimalige deutsche Meister Maximilian Schachmann (Berlin) gehen bei den Olympischen Spielen in Paris in den Straßenrad-Wettbewerben für das deutsche Team an den Start. Das teilte der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) mit. Beide Profis bestreiten am 3. August das Straßenrennen. Beim Einzelzeitfahren sechs Tage zuvor wird Schachmann den einzigen deutschen Startplatz einnehmen, obwohl Politt deutscher Zeitfahr-Meister ist.

„Ich freue mich riesig, wieder bei den Olympischen Spielen dabei zu sein. Die Spiele haben eine besondere Strahlkraft und einen hohen Stellenwert für mich. Deshalb widme ich mich in den kommenden drei Wochen einer spezifischen Vorbereitung auf dieses Event“, sagte Schachmann, der in dieser Saison auch im Zeitfahren mit einem fünften Platz beim Giro d'Italia überzeugen konnte.

Das Straßenrennen in Paris ist ein Klassiker-Kurs und dürfte Politt durchaus liegen. In dieser Saison belegte der Kölner bei der Flandern-Rundfahrt und Paris-Roubaix die Plätze drei und vier.