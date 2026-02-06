Lustige Szenen im ersten deutschen Eishockey-Training in Mailand: Das Männerteam muss sich an die kleine Eisfläche bei Olympia erst wieder gewöhnen. Die NHL-Profis haben es da einfacher.

Dominik Kahun wunderte sich nach dem ersten deutschen Training in Mailand über die Maße der Eisfläche. (Archivbild)

Mailand - Deutschlands Eishockeyspieler müssen sich noch an das olympische Eis in Mailand gewöhnen. Obwohl die Eisflächen bei den Winterspielen laut Weltverband IIHF mit 60 mal 26 Metern genauso groß sind wie vor vier Jahren in Peking, wunderten sich die Nationalspieler nach der ersten Trainingseinheit in Mailand über die Maße.

„Wir wussten, dass die Eisfläche klein sein wird, aber die ist schon extrem klein. Das ist ein total anderes Eishockeyspiel, eine andere Sportart“, sagte der frühere NHL-Stürmer Dominik Kahun. In Nordamerika wird auf einer 61 mal 26 Meter großen Eisfläche gespielt, die somit nur etwas größer ist.

„Das war schon sehr klein heute. Da muss man sich jetzt schnell dran gewöhnen. Den Jungs aus Nordamerika wird es leichter fallen“, sagte Verteidiger Moritz Müller. Am Wochenende müssen noch neun Profis aus den nordamerikanischen Profiligen integriert werden.

Olympia-Maße sogar etwas kleiner als in der NHL

Trotz seiner Zeit in Nordamerika bis 2021 ist Kahun längst wieder an die europäischen Maße von 60 mal 30 Metern gewöhnt. „Es gab schon lustige Szenen heute, wo die Jungs die Bande gestriffen haben, weil sie natürlich ganz bestimmte Abläufe haben“, sagte Kahun, für den es die bereits dritte Olympia-Teilnahme ist.

„Um ganz ehrlich zu sein, ich weiß nicht mehr, wie es sich angefühlt hat vor vier Jahren“, sagte der 30-Jährige. „Wir werden uns daran gewöhnen, wir haben ja noch eine Woche.“ Das erste deutsche Vorrundenspiel der Männer findet am kommenden Donnerstag (21.10 Uhr/ZDF und Eurosport) gegen Dänemark statt.