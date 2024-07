Mit erst 36 Jahren wird der Brite zweitjüngster Teamchef in der Geschichte der Formel 1. Den krisengeschüttelten Rennstall soll er noch in dieser Saison auf Kurs bringen.

Viry-Châtillon - Oliver Oakes wird erwartungsgemäß neuer Teamchef des französischen Formel-1-Rennstalls Alpine. Der 36-Jährige wird Nachfolger von Bruno Famin, der am vergangenen Wochenende beim Großen Preis von Belgien zurückgetreten war. Der Brite, zweitjüngster Teamchef in der Geschichte der Formel 1, tritt sein Amt nach der Sommerpause an. Oakes war bislang Gründer und Teamchef von Hitech Grand Prix - ein Team, das in der Formel 2 und Formel 3 antritt.

„Dieses Team wird für künftige Erfolge aufgebaut, was durch die Ernennung von Oli in einer leitenden Funktion unterstrichen wird. Wir freuen uns darauf, seinen Enthusiasmus, seine Energie und seine Leidenschaft für den Rennsport zu nutzen und diese Einstellung im gesamten Team zu verwirklichen“, sagte Renault-Geschäftsführer Luca de Meo.

Krise bei Alpine

Alpine steckt in der Formel 1 in der Krise. Der Rennstall, eine Renault-Tochter, ist nur Drittletzter in der Konstrukteurswertung, die für die Prämienverteilung maßgeblich ist. De Meo hatte vor wenigen Wochen Flavio Briatore, den früheren Teamchef von Michael Schumacher bei Benetton, als Berater verpflichtet.

Das Werksteam Alpine steht zudem wegen der hohen finanziellen Aufwendungen davor, ein Kundenteam zu werden. Mercedes wird immer wieder als künftiger Motorenpartner gehandelt.