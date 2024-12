Edmonton steckt trotz eines starken Leon Draisaitl erstmals seit Mitte November zwei Niederlagen am Stück ein. Moritz Seider holt mit den Red Wings den ersten Sieg mit neuem Trainer.

Anaheim - Die Edmonton Oilers haben in der NHL eine erneute Niederlage kassiert. Das Team des deutschen Eishockey-Stars Leon Draisaitl unterlag 3:5 bei den Anaheim Ducks. Schon am Vortag hatte es eine knappe 3:4-Pleite nach Verlängerung bei den Los Angeles Kings gegeben. Draisaitl erzielte zwei Treffer und hielt somit seine Serie aufrecht. Der Kölner hat in elf Spielen nacheinander gepunktet.

„Das war sicher nicht unser bestes Spiel“, sagte Draisaitl: „Wir haben nach den ersten 10 bis 13 Minuten etwas nachgelassen und ihnen die Chance gegeben, wieder ins Spiel zu kommen.“ Die Oilers sind mit 21 Siegen aus 36 Partien Dritter der Pacific Division.

Die Detroit Red Wings mit Moritz Seider holten derweil den ersten Sieg unter dem neuen Coach Todd McLellan. Seider steuerte beim 4:2 gegen die Washington Capitals eine Vorlage bei. Bei den Gästen erzielte Alexander Owetschkin seinen 870. Karrieretreffer und rückte bis auf 24 Tore an den Rekord von Eishockey-Legende Wayne Gretzky heran.