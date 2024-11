Leon Draisaitl hat mit den Edmonton Oilers den dritten Sieg in Serie in der NHL eingefahren. Sein Co-Star Connor McDavid erzielt den 1000. Scorer-Punkt seiner Karriere.

Eishockey in der NHL

Edmonton - Die Edmonton Oilers um den deutschen Eishockey-Star Leon Draisaitl bleiben in der NHL auf Erfolgskurs. Durch einen 3:2 (0:1, 2:0, 0:1)-Heimerfolg nach Verlängerung über die Nashville Predators fuhr der Vorjahresfinalist seinen dritten Sieg in Serie in der nordamerikanischen Eishockey-Liga ein. Im Mittelpunkt stand dabei Draisaitls Co-Star Connor McDavid.

Auf Zuspiel von Draisaitl traf McDavid zu Beginn des zweiten Drittels zum 1:1-Ausgleich, McDavid erreichte mit diesem Treffer die Marke von 1.000 Scorer-Punkten in seiner NHL-Karriere. Der 27-jährige Angreifer benötigte dafür 659 Spiele, in der NHL-Geschichte erreichten nur Wayne Gretzky (424 Spiele), Mario Lemieux (513) und Mike Bossy (656) diesen Meilenstein schneller.

Draisaitl über McDavid: „Stoff für Legenden“

„Einfach zu sehen, wie sich meine Mitspieler und die Fans gefreut haben, bedeutet mir eine Menge. Das ist für mich wichtiger als die reinen Zahlen“, sagte McDavid zu seinem Meilenstein. „Das ist ein besonderer Moment, ein Stoff für Legenden. Ich habe ihn das erste Mal getroffen, als er 18 Jahre alt war. Ihn sich so entwickeln zu sehen, ist einfach toll“, sagte Draisaitl über seinen Teamkollegen. Seit 2015 stehen die beiden zusammen für die Oilers auf dem Eis.

Den Siegtreffer Edmontons besorgte Darnell Nurse nach zweieinhalb Minuten in der Verlängerung, an dem sowohl McDavid als auch Draisaitl beteiligt waren. Damit steht Draisaitl bei zehn Torvorlagen in dieser Saison.

Peterka gewinnt nach Verlängerung, Stützle verliert nach Verlängerung

Auch JJ Peterka war mit seinem Team nach Verlängerung erfolgreich, die Buffalo Sabres setzten sich zuhause mit 4:3 (2:1, 0:2, 1:0) gegen die St. Louis Blues durch. Peterka bereitete den Siegtreffer von Rasmus Dahlin aus dem Überzahlspiel nach eineinhalb Minuten in der Verlängerung vor.

Tim Stützle musste sich mit seiner Mannschaft nach Verlängerung geschlagen geben, seine Ottawa Senators zogen zuhause gegen die Philadelphia Flyers mit 4:5 (1:1, 1:1, 2:2) den Kürzeren. Stützle bereitete das 2:1 von Drake Batherson im zweiten Durchgang vor.