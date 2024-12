Franz Wagner fehlt den Orlando Magic wohl den Rest des Jahres, aber auch ohne den deutschen Weltmeister gewinnt das Team in der NBA. Dennis Schröder dagegen kann trotz starker Leistung nicht jubeln.

Ohne verletzten Wagner: Magic gewinnen in NBA

Orlando - Die Orlando Magic haben das erste Spiel seit der Verletzung von Weltmeister Franz Wagner gewonnen. Gegen die Phoenix Suns holte die Mannschaft ein 115:110 und festigte Rang drei in der Eastern Conference. Franz Wagner hatte sich einen Muskelfaserriss in einem Bauchmuskel zugezogen und kann in diesem Jahr wohl nicht mehr auflaufen. Obwohl die Magic neben Paolo Banchero damit auf ihre beiden besten Basketballer verzichten müssen, drehten sie gegen die Suns einen zwölf-Punkte-Rückstand. Bester Werfer war Jaylen Suggs mit 26 Punkten. Moritz Wagner verbuchte zehn Punkte, Tristan Da Silva kam auf acht Zähler.

Schröders starke Leistung reicht den Brooklyn Nets nicht

Weltmeister-Kapitän Dennis Schröder musste mit den Brooklyn Nets unterdessen eine ärgerliche Niederlage gegen die Milwaukee Bucks akzeptieren - und das trotz herausragender eigener Leistung. Schröder verbuchte beim 113:118 34 Zähler und 11 Rebounds und das ohne einen einzigen Ballverlust. Das ist nach Angaben der Nets in dieser Saison noch keinem NBA-Spieler gelungen. Die Nets gaben in den Schlussminuten ihre Führung aber aus der Hand und verloren gegen das Team um den Griechen Giannis Antetokounmpo, der wie Schröder auf 34 Punkte und 11 Rebounds kam.