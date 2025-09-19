Lando Norris, der WM-Zweite, legt erstmal vor. WM-Spitzenreiter Oscar Piastri kommt nicht an die Zeit seines McLaren-Kollegen ran. Max Verstappen erst recht nicht.

Baku - WM-Verfolger Lando Norris (25) hat sich mit der schnellsten Runde im ersten Training auf den Großen Preis von Aserbaidschan eingestimmt. Der Brite, der im Formel-1-Klassement vor dem Rennen auf dem schnellen Stadtkurs von Baku 31 Punkte Rückstand auf seinen McLaren-Kollegen Oscar Piastri (24) hat, war in der einstündigen Einheit gute drei Zehntelsekunden schneller als der Australier. Dieser hatte zudem noch mit technischen Problemen an seinem Wagen zu kämpfen gehabt.

Hülkenberg knapp hinter den Top Ten

Dritter wurde Charles Leclerc (27). Der Monegasse holte in den vergangenen vier Jahren im Ferrari jeweils die Pole Position in Aserbaidschan, gewonnen hat er das Rennen aber nie. Max Verstappen (27) kam im Red Bull mit mehr als einer Sekunde Rückstand auf Norris auf den siebten Platz.

Der viermalige Weltmeister hat in der WM-Wertung vor den letzten acht Grand Prix in diesem Jahr 94 Punkte weniger als Spitzenreiter Piastri, zuletzt aber den Großen Preis von Italien in Monza gewonnen. Nico Hülkenberg (38), der einzige deutsche im Feld, belegte im Sauber den zwölften Platz.

Wegen Arbeiten an den Randsteinen hatte das Training zwischenzeitig unterbrochen werden müssen.