Eigentlich sollten neun deutsche Langläuferinnen die Tour de Ski bestreiten. Nun sind es nur noch sieben.

Von dpa 28.12.2025, 11:12
Das deutsche Frauen-Team bei der Tour de Ski der Langläufer muss bereits den zweiten Ausfall verzeichnen. (Archivbild)
Das deutsche Frauen-Team bei der Tour de Ski der Langläufer muss bereits den zweiten Ausfall verzeichnen. (Archivbild) Alessandro Trovati/AP/dpa

Toblach - Kurz vor dem Start der 20. Tour de Ski der Langläufer muss das deutsche Frauen-Team den zweiten Ausfall vermelden. Verena Veit aus Oberstdorf kann nicht die erste Etappe, einen Freistil-Sprint, in Angriff nehmen. Sie muss krankheitsbedingt abreisen.

Damit gehen nur noch sieben DSV-Läuferinnen an den Start. Bereits am Freitag musste Veits Clubkollegin Laura Gimmler ihren Verzicht erklären. Da ihr Fitnesszustand noch nicht vollständig wiederhergestellt ist, wurde sie vorsichtshalber im Hinblick auf die Olympischen Winterspiele abgemeldet.