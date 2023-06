Nigma Galaxy gewinnt fünfte CS:GO ESL Impact in Folge

Nigma Galaxy holte sich nach dem Sieg gegen Navi Javelins den fünften ESL-Impact-Titel in Folge.

Dallas - Der Vierfache Titelträger Nigma Galaxy Female hat erneut die Counter-Strike ESL Impact-League gewonnen. Gegen Navi Javelins holte die weibliche E-Sport Organisation aus den Vereinten Arabischen Emiraten mit 2:0 (16:13; 16:6) ihren fünften Impact-Sieg hintereinander.

„Wir haben keine einzige Karte in diesem Turnier verloren und haben jedes einzelne Turnier in den letzten eineinhalb Jahren gewonnen“, sagte Nigmas Ksenia „vilga“ Klyuenkova nach dem Sieg in einem Interview. „Ich bin sehr glücklich für mein Team.“

Bereits in der Gruppenphase war Nigma Galaxy an der Spitze seiner Gruppe B. Durch sehr gutes Teamspiel gelang es den Spielerinnen im Halbfinale das Team B4 Esports Female mit 2:0 (16:11; 16:11) zu schlagen. Im Finale behielten das Team ebenso die Oberhand und dominierte Gegner Navi Javelins auf den beiden Maps Inferno und Ancient bis zum 2:0-Finalsieg.

„Ich möchte aus tiefstem Herzen sagen, dass alle Menschen hier so toll waren“, sagte Ana „ANa“ Dumbravă im Interview nach dem Spiel. „Ich möchte mich bei ihnen bedanken, dass sie vom ersten Spiel an hier waren und uns angefeuert haben.“