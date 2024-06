Beim Tennisturnier in Bad Homburg ruhten die letzten Hoffnungen der Heimfans auf Jule Niemeier. Die 24-Jährige gewann den ersten Satz gegen die Spanierin Badosa, war danach aber chancenlos.

Niemeier raus: Viertelfinale in Bad Homburg ohne Deutsche

Schied als letzte Deutsche in Bad Homburg aus: Jule Niemeier.

Bad Homburg - Das Viertelfinale beim Tennisturnier in Bad Homburg findet ohne deutsche Beteiligung statt. Als letzte heimische Spielerin unterlag Jule Niemeier im Achtelfinale der favorisierten Spanierin Paula Badosa nach gutem Start 6:4, 2:6, 1:6.

Niemeier war eigentlich schon in der Qualifikation ausgeschieden, dann aber als sogenannte Lucky Loserin nach Absage einer anderen Spielerin ins Hauptfeld gerückt. Dort hatte die frühere Wimbledon-Viertelfinalistin zum Auftakt die topgesetzte Griechin Maria Sakkari aus dem Turnier geworfen.

Wenige Stunden vor dem Achtelfinal-Aus von Niemeier war die 15 Jahre alte Julia Stusek in der ersten Runde ausgeschieden. Stusek verlor gegen Peyton Stearns aus den USA 2:6, 5:7. Für die junge Deutsche war es das erste Match in einem Hauptfeld auf der WTA-Tour. Die Weltranglisten-913. war wie Niemeier als Lucky Loserin ins Hauptfeld gerutscht.

Kerber schon zuvor raus

Zuvor waren auch die dreimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber, die frühere Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria sowie Tamara Korpatsch in der ersten Runde gescheitert.

Das Turnier in Hessen dient der Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker in Wimbledon. Das Grand-Slam-Event beginnt am Montag.