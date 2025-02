Für Moritz Seider und die Detroit Red Wings endet in der NHL ihre Siegesserie. Tim Stützle punktet derweil so lange wie noch nie in seiner bisherigen NHL-Karriere.

Detroit - Die deutschen Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider, JJ Peterka, Tim Stützle und Lukas Reichel haben in der NHL mit ihren Teams allesamt Niederlagen kassiert.

Seider unterlag mit den Detroit Red Wings erstmals nach sieben Siegen in Serie wieder. Die Red Wings verloren gegen die effizienten Tampa Bay Lightning mit 3:6 (2:4, 1:0, 0:2). Seider bereitete den ersten Treffer der Red Wings von Wladimir Tarasenko vor, für den Russen war es das 300. Tor in der NHL.

Die Red Wings liegen nach schwachem Saisonstart und Trainerwechsel dank ihres Aufwärtstrends aktuell auf einem Wild-Card-Platz für die Playoffs, hinter den Ottawa Senators um Tim Stützle.

Stützle punktet im achten Spiel in Folge

Stützle verbuchte beim 1:5 (1:0, 0:4, 0:1) der Senators bei den Florida Panthers zumindest einen Assist, seinen bereits 39. in dieser Saison. Erstmals in seiner NHL-Karriere punktete der 23 Jahre alte Angreifer in acht Spielen in Serie.

Nach dem Führungstreffer von Brady Tkachuk ging Ottawa allerdings unter. Der Stanley-Cup-Champion aus Florida zeigte seine ganze Klasse, unter anderem traf Tkachuks Bruder Matthew für die Panthers.

JJ Peterka blieb beim 4:6 seiner Buffalo Sabres bei den Nashville Predators ohne Torbeteiligung. Lukas Reichel vergab beim 5:6 der Chicago Blackhawks bei den St. Louis Blues seinen Versuch im Penaltyschießen. Die Sabres und Blackhawks liegen abgeschlagen außerhalb der Playoff-Plätze.

NHL pausiert für Vier-Nationen-Turnier

Für alle deutschen Spieler in der NHL beginnt nun eine knapp zweiwöchige Pause. Die NHL trägt in diesem Jahr nicht wie gewohnt ein All-Star-Wochenende aus, stattdessen findet ein Vier-Nationen-Turnier mit Kanada und den USA sowie Schweden und Finnland statt.