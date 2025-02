Faenza/Italien - Die deutschen Basketballerinnen haben im vorletzten Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft ihre zweite Niederlage kassiert. Wie schon im Hinspiel war Italien zu stark für die DBB-Auswahl. Das Team von Bundestrainerin Lisa Thomaidis unterlag den Gastgeberinnen in Faneza mit 60:79 (38:38). Dadurch schob sich Italien auch in der Tabelle an Deutschland vorbei und ist nun Spitzenreiter. Beste Werferin war Nyara Sabally mit 15 Punkten. Die Centerin musste im Schlussviertel wegen Schulterproblemen passen.

In den ersten beiden Vierteln war es ein ausgeglichenes Spiel. Keines der Teams konnte sich absetzen. Nach der Pause wirkte Deutschland gegen energische Gastgeberinnen gehemmt und scheiterte immer wieder im Abschluss. Italien nutzte diese Schwächephase und eilte auf 60:44 davon. Der DBB-Auswahl gelangen im dritten Viertel lediglich sechs Punkte.

Deutschland bereits qualifiziert

Im Schlussviertel versuchte Deutschland, den Rückstand zu verkürzen. Doch dies gelang nicht mehr entscheidend, auch wenn die Würfe wieder mehr in den Korb fielen. Als Gastgeberinnen einer EM-Vorrunde im Juni 2025 in Hamburg war Deutschland bereits qualifiziert. Zum Abschluss der EM-Qualifikation spielt das DBB-Team am Sonntag (16.00 Uhr/MagentaSport) in Athen gegen Griechenland.