Ottawa - So berühmt wie Leon Draisaitl ist Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle zwar noch nicht - aber in Ottawa in der Öffentlichkeit unterwegs zu sein, ist für den Angreifer der Senators dennoch eine große Herausforderung. Auf die Frage nach ungewöhnlichen Orten, an denen er bereits um ein Selfie gebeten worden sei, antwortete der 23 Jahre alte NHL-Profi: „Am meisten passiert das beim Essen, wenn es eigentlich nicht so gut passt. Aber auch in der Bar, an der Tankstelle oder sogar auf der Restauranttoilette wurde ich schon nach einem Selfie gefragt.“

Stützle zählt in der NHL inzwischen zu den besten Angreifern. Bei den Olympischen Spielen wird er erstmals mit Draisaitl in einem Team auflaufen. „Leon ist ein außergewöhnlicher Spieler. Es wird für alle cool sein, mit jemandem wie Leon in einer Mannschaft zu spielen. Alle werden von ihm lernen“, sagte er über den besten deutschen Eishockey-Profi.