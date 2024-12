JJ Peterka und Moritz Seider haben mit ihren Teams die nächsten Niederlagen in der NHL kassiert. Trotz seines neunten Saisontors wartet Peterka mit Buffalo seit zwölf Spielen auf den nächsten Sieg.

Buffalo - Die Niederlagenserie für JJ Peterka und die Buffalo Sabres hört nicht auf. Das Team aus New York musste sich zuhause mit 3:6 (0:2, 2:3, 1:1) den Toronto Maple Leafs geschlagen geben und kassierte seine zwölfte Niederlage nacheinander in der NHL. Keine andere Mannschaft der nordamerikanischen Eishockey-Liga muss länger auf einen Sieg warten.

Kurz nach Beginn des zweiten Drittels lagen die Sabres bereits mit 0:3 zurück, ehe Peterka zum 1:3-Anschluss traf. Ende des Durchgangs war der 22-jährige Eishockey-Nationalspieler am 2:5 von Mattias Samuelsson beteiligt. Damit erzielte Peterka zum fünften Mal in dieser Saison zwei Scorerpunkte in einem Spiel. Mit nur elf Siegen bleiben die Sabres das Schlusslicht der Atlantic Division.

Auch Moritz Seider kassierte mit seinem Team eine Heimniederlage, die Detroit Red Wings verloren mit 3:4 (2:2, 0:0, 1:2) gegen die Montreal Canadiens. Die Gastgeber lagen zu Beginn des Schlussdrittels zwar mit 3:2 in Führung, kassierten wenig später aber innerhalb von knapp drei Minuten zwei Gegentreffer. Seider blieb ohne Torbeteiligung. Die Red Wings rangieren mit vier Punkten mehr als die Sabres zwei Plätze vor dem Peterka-Team in der Atlantic Division.