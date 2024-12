Edmonton - Der deutsche Eishockey-Star Leon Draisaitl hat in der NHL das Duell mit seinem Landsmann Tim Stützle für sich entschieden. Draisaitl und seine Edmonton Oilers setzten sich vor heimischem Publikum gegen Stützles Ottawa Senators mit 3:1 durch. Der Kölner Draisaitl legte den Oilers-Treffer zum 2:1 auf, Stützle war am einzigen Tor seines Teams nicht beteiligt.

Edmonton untermauerte damit erneut seine starke Form. Der Sieg gegen Ottawa war der dritte in Serie und der achte aus den vergangenen neun Spielen. Durch den 21. Saisonsieg schoben sich die Oilers auf den zweiten Platz ihrer Pazifik-Division und sind damit mittendrin im Playoff-Rennen.

Siegesserie der Senators geht zu Ende

Die Senators mussten hingegen ihre erste Niederlage nach sechs Siegen in Folge hinnehmen, befinden sich in der Atlantik-Division aber ebenfalls noch in Schlagdistanz zu den Playoff-Plätzen.

Ohne Einsatz blieb derweil Torwart Philipp Grubauer bei der nächsten Niederlage der Seattle Kraken. Das 2:5 bei den Colorado Avalanche war bereits das fünfte verlorene Spiel nacheinander für Seattle.