Nach einem halben Jahr Pause startet die NFL in der Nacht zu Freitag in die neue Saison. Die Antworten auf die wichtigsten Fragen und mögliche Stadion-Besuche von Taylor Swift gibt es hier.

Kansas City - Die lange Pause ist vorbei: In der Nacht zu Freitag (2.20 Uhr MESZ/RTL) beginnt die NFL-Saison. Die Kansas City Chiefs um die Stars Patrick Mahomes und Travis Kelce empfangen die Baltimore Ravens im ersten Spiel und beginnen ihren Versuch, als erstes Team der Geschichte dreimal in Serie den Super Bowl zu gewinnen.

Wann geht es los?

In der Nacht zu Freitag beginnen für alle Football-Fans die besten Monate des Jahres. RTL überträgt ab 1.50 Uhr MESZ live, um 2.20 Uhr MESZ ist Kickoff in der Partie. Die Begegnung findet im Arrowhead Stadium in Kansas City statt.

Wer ist der Favorit?

Die Kansas hat den Super Bowl 2023 und 2024 gewonnen. Eine Wiederholung gab es zuvor 19 Jahre lang nicht, zuletzt war das den New England Patriots 2004 und 2005 gelungen. Drei Super-Bowl-Siege in Serie gab es noch nie - die Chiefs wollen dies nun als erstes Team schaffen und haben dazu einen vergleichbar starken Kader wie in der vergangenen Saison. Hoch im Kurs der Wettanbieter stehen vor dem Saisonstart auch die San Francisco 49ers, die sich vergangene Saison im Super Bowl geschlagen geben mussten und ebenfalls alle wichtigen Spieler weiter an Bord haben. Zum erweiterten Kreis der Titel-Kandidaten zählen zudem die Detroit Lions um Amon-Ra St. Brown, Baltimore mit Quarterback Lamar Jackson und die Philadelphia Eagles, die 2023 gegen die Chiefs verloren.

Wie viele Deutsche sind in der NFL aktiv?

Amon-Ra St. Brown bei den Detroit Lions, Brandon Coleman von den Washington Commanders und Jakob Johnson von den New York Giants haben es in den 53-Mann-Kader ihrer Teams geschafft. Für weitere Profis mit deutschem Pass gibt es aber weiterhin die Chance auf Einsätze in dieser Saison. Equanimeous St. Brown (New Orleans Saints), Marcel Dabo (Indianapolis Colts) oder Kilian Zierer (Houston Texans) unterschrieben alle Verträge für die Trainingskader ihrer jeweiligen Teams und können von dort relativ unkompliziert in die Spieltagskader befördert werden, etwa wenn Teamkollegen verletzt ausfallen.

Auf wen sollte man achten in dieser Saison?

St. Brown hatte eine herausragende dritte Saison bei den Detroit Lions und zählt inzwischen zu den besten Passempfängern der Liga. Sogar in der Netflix-Dokumentation „Receiver“ war er neben Deebo Samuel und George Kittle (beide San Francisco 49ers), Davante Adams (Las Vegas Raiders) und Justin Jefferson (Minnesota Vikings) einer der Protagonisten. Für Aaron Rodgers beginnt die mit Spannung erwartete Zeit bei den New York Jets jetzt so richtig - vergangene Saison verletzte er sich im ersten Spiel der Saison und konnte dem Team nicht mehr helfen. Spannend wird auch sein, wie sich Quarterback Russell Wilson nach der enttäuschenden Zeit bei den Denver Broncos nun bei den Pittsburgh Steelers schlägt und ob er seinen Stammplatz vor Justin Fields verteidigen kann.

Kommt die NFL wieder nach Deutschland?

Ja, das dritte Jahr in Serie macht die NFL in Deutschland Station. Am 10. November spielen die New York Giants in München gegen die Carolina Panthers. Gut möglich also, dass in Jakob Johnson dann auch erstmals ein deutscher Profi bei einem NFL-Spiel in Deutschland auf dem Feld steht. „Das wäre ein cooler Moment. Aber jetzt ist erst mal wichtig, dass ich mich an die Organisation gewöhne und die nächsten Wochen ins Team finde. Wenn es dann im November soweit ist, dann soll es so sein“, sagte Johnson der Deutschen Presse-Agentur. Das Spiel ist bereits ausverkauft, Rückläufer könnten aber wieder auf den Markt kommen.

Wann beginnen die Playoffs?

Am 12. Januar beginnen die Playoffs mit den Wild-Card-Games.

Wo ist der Super Bowl?

Super Bowl LIX ist am 9. Februar (Ortszeit) in New Orleans. Es ist das elfte Mal, dass die Stadt in Louisiana Gastgeber für das Mega-Spektakel ist und das achte Mal, dass die Partie im aktuellen Stadion der New Orleans Saints, dem Ceasers Superdome, ausgetragen wird. Der bislang letzte Super Bowl in New Orleans war das 34:31 der Baltimore Ravens gegen die San Francisco 49ers im Februar 2013.

Und was ist mit Taylor Swift?

Der Pop-Superstar und Chiefs-Profi Travis Kelce sind noch immer liiert. Die Sängerin besuchte in der vergangenen Saison zahlreiche Spiele der Kansas City Chiefs und flog extra aus Tokio zum Super Bowl nach Las Vegas. Im Sommer war es dann Kelce, der viele Konzerte besuchte und in London sogar auf der Bühne stand. US-Medien haben den Spielplan der Chiefs mit den Tour-Daten von Swifts Eras-Tour längst abgeglichen und festgestellt: Lediglich drei Spiele der Chiefs kollidieren mit Konzertterminen. Zur Eröffnung gegen die Ravens könnte es also auch für Swifties neue Bilder der Sängerin im Stadion geben.