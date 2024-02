NFL hebt Gehaltsobergrenze so stark an wie noch nie

New York - Die nordamerikanische Football-Liga NFL hat die Gehaltsobergrenze so stark angehoben wie noch nie in ihrer Geschichte. Künftig dürfen NFL-Teams 255,4 Millionen Dollar (rund 236 Millionen Euro) für Spielergehälter ausgeben, wie die Liga mitteilte.

Zuvor lag der sogenannte Salary Cap bei 224,8 Millionen Dollar - und damit um 30,6 Millionen niedriger. Bei der bislang letzten Erhöhung im Vorjahr war die Grenze um 16,6 Millionen Dollar angehoben worden.

„Die beispiellose Erhöhung der diesjährigen Gehaltsobergrenze um 30 Millionen Dollar pro Club ist das Ergebnis der vollständigen Rückzahlung aller Beträge, die von den Clubs vorgestreckt und von den Spielern während der Covid-Pandemie gestundet wurden, sowie eines außerordentlichen Anstiegs der Medieneinnahmen für die Saison 2024“, hieß es in einer Erklärung der NFL.