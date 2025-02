New Orleans - Die NFL beschäftigt sich mit Profi-Ligen für Flag Football, einem Sport der 2028 in Los Angeles erstmals Teil der Olympischen Spiele sein wird. „Wir arbeiten hart daran, eine Profi-Liga aufzubauen. Für Männer und Frauen“, sagte NFL-Boss Roger Goodell bei einer Pressekonferenz im Vorfeld des Super Bowls in New Orleans.

Die kontaktlose Variante des American Football spielt für die National Football League eine zunehmend wichtiger werdende Rolle dabei, Menschen für ihren Sport zu begeistern und zu wachsen. Einen Zeitrahmen nannte Goodell für die Einführung der Ligen nicht. Nach Angaben der NFL spielen weltweit etwa 20 Millionen Menschen in 100 verschiedenen Ländern Flag Football.