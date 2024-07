Daniel Theis hat einen neuen Verein gefunden. Er bleibt in der besten Basketball-Liga der Welt.

New Orleans holt Basketball-Weltmeister Theis

Daniel Theis hat einen Vertrag beim NBA-Club New Orleans Pelicans unterschrieben.

New Orleans - Basketball-Weltmeister Daniel Theis spielt künftig für die New Orleans Pelicans. Das NBA-Team bestätigte die Verpflichtung des 32 Jahre alten Centers. Medienberichten zufolge erhält er einen Einjahresvertrag.

Theis kann damit im dritten Testspiel der Nationalmannschaft am Samstag (19.30 Uhr/Magentasport) in Hamburg gegen die Niederlande auflaufen. In den beiden bisherigen Begegnungen gegen Frankreich mit einem Sieg und einer Niederlage im Rahmen der Olympia-Vorbereitung hatte der ehemalige Braunschweiger aus versicherungstechnischen Gründen noch gefehlt.

Theis spielte zuletzt für die Los Angeles Clippers und war in der besten Basketball-Liga der Welt auch schon für die Boston Celtics, die Chicago Bulls, die Houston Rockets und die Indiana Pacers aktiv. Bei den Celtics stand Theis zweimal unter Vertrag, 2022 erreichte er mit dem Rekordmeister das NBA-Finale. Im Nationalteam war Theis fester Bestandteil beim Gewinn von EM-Bronze 2022 und WM-Gold 2023. Auch für Olympia in diesem Sommer soll Theis im Team von Bundestrainer Gordon Herbert eine wichtige Rolle spielen.