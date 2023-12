Das künftig verpflichtende Tragen eines Airbags in den Speeddisziplinen wird in der Ski-Szene kontrovers diskutiert. Auch Felix Neureuther sieht es kritisch - und hat einen Alternativvorschlag.

Bormio - Der frühere Skirennfahrer Felix Neureuther sieht die künftige Airbag-Pflicht in den Speeddisziplinen des alpinen Weltcups kritisch.

„Ich für meinen Teil als Athlet hätte es nicht gut gefunden, dass er verpflichtend ist. Ich hätte mich in meiner Bewegungsfreiheit extrem eingeschränkt gefühlt“, sagte der 39-Jährige am Rande des Super-G in Bormio der ARD.

„Das, was hauptsächlich durch diesen Airbag geschützt wird, ist der Oberkörperbereich“, erklärte Neureuther. In dem komme es im alpinen Skisport aber kaum zu Verletzungen. Der Rücken sei zudem schon durch den Rückenprotektor geschützt.

Der Weltverband Fis führt zur Saison 2024/2025 das Tragen eines Spezial-Airbags unter dem Skianzug verpflichtend ein, für Frauen und Männer in Super-G und Abfahrt. „Es ist ein heikles Thema“, sagte Neureuther. Zumal versicherungstechnische Fragen auftreten könnten.

Zum Beispiel: Wer haftet, wenn der Airbag fälschlicherweise auslöst und es dadurch zu einer Verletzung kommt. Er glaube, dass bei der Entscheidung der Fis auch Geld eine Rolle spiele, so Neureuther. Die Industrie profitiert von der Airbag-Herstellung.

„Was für die Sicherheit der Athleten zu tun, ist extrem wichtig“, sagte Neureuther. „Aber warum fängt man nicht bei den Rennanzügen an?“ Ein Anzug, der an bestimmten Stellen gepolstert sei und womöglich die Luftdurchlässigkeit einschränke, um etwas das Tempo zu drosseln, wäre seiner Meinung nach ein „einfacherer und besserer Lösungsansatz.“ Auch unter den aktiven Fahrern wird die künftige Airbag-Pflicht kontrovers diskutiert.