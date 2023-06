Netflix gibt zweite Staffel der Tour-Doku in Auftrag

Bilbao - Nach dem Erfolg von „Tour de France: Im Hauptfeld“ hat Netflix eine zweite Staffel der Doku-Serie in Auftrag gegeben. Das teilte der Streaming-Dienst mit, einen Tag vor Beginn der 110. Tour in Bilbao.

Die erste Staffel war am 8. Juni veröffentlicht worden und sollte dem Radsport ein erweitertes Publikum erschließen. Den Produzenten der Serie war dies zuvor schon bei der Formel 1 mit der Reihe „Drive to survive“ gelungen.

Die achtteilige Hauptfeld-Serie hatte viel Lob, aber auch Kritik geerntet. So wurde das Thema Doping überhaupt nicht thematisiert. Bei der vergangenen Tour, um die sich die Serie dreht, war der sechstplatzierte Kolumbianer Nairo Quintana nachträglich disqualifiziert worden. Ihm war die Verwendung des Schmerzmittels Tramadol nachgewiesen worden, was per se zwar nicht als Doping gilt, aber durch den Radsport-Weltverband UCI im Wettkampf verboten ist.

Zudem fühlten sich einige Profis von den Machern absichtlich falsch dargestellt, damit ihrer Meinung nach eine spannende Geschichte erzählt werden konnte.