New York - Das Duell der Basketball-Weltmeister in der NBA geht an Franz und Moritz Wagner. Die Brüder gewannen mit Orlando Magic 100:92 bei den Brooklyn Nets und Dennis Schröder. In einer engen Partie setzte sich Orlando am Ende dank seiner besseren Verteidigung durch. Franz Wagner führte Orlando mit 20 Punkten an, Schröder kam ebenfalls auf 20 Zähler.

„Wir haben bis zum Ende gekämpft, konnten aber nicht mit ihrem physischen Spiel mithalten“, sagte Nets-Trainer Jordi Fernandez nach der Niederlage: „Glückwunsch an Orlando, es war ein verdienter Sieg.“ Orlando ist mit 15 Siegen weiter Dritter im Osten, Brooklyn rangiert auf Platz neun.

Das Spiel war geprägt von vielen Unterbrechungen. Nach drei Vierteln hatten beide Teams bereits 46 Fouls gesammelt und damit gut sieben mehr, als ein durchschnittliches Spiel insgesamt (38,8). Dementsprechend wenig Spielfluss wollte aufkommen, viel hing an der individuellen Klasse der Weltmeister auf beiden Seiten.

Und die lieferten trotz miserabler Wurfquoten ordentlich ab. Franz Wagner kam wie schon beim Sieg im NBA Cup vor drei Tagen an gleicher Stelle (123:100) mit neun Rebounds und acht Vorlagen einem raren Triple-Double nahe. Auch sein Bruder Moritz machte mit zwölf Punkten und acht Rebounds in nur 16 Minuten eine starke Partie. Schröder führte Brooklyn mit sieben Assists an, leistete sich jedoch auch sechs Ballverluste.