Los Angeles - Das All-Star-Game in der nordamerikanischen Profiliga NBA findet ohne Stephen Curry statt. Der Topspieler der Golden State Warriors muss wegen anhaltender Schmerzen im rechten Knie auf das Treffen der Basketball-Stars am Sonntag in Los Angeles verzichten, wie Warriors-Coach Steve Kerr mitteilte. Im Heimspiel gegen die San Antonio Spurs an diesem Mittwoch wird der 37 Jahre alte Curry ebenfalls fehlen.

Kerr hofft, dass er bald wieder auf den viermaligen NBA-Champion zurückgreifen kann. Man müsse von Tag zu Tag schauen, erklärte der Chefcoach, „daher ist es schwer, mit Sicherheit vorherzusagen, ob er im ersten Spiel nach der Pause spielen wird, aber das ist definitiv die Hoffnung“. Für die Warriors geht es am 19. Februar gegen die Boston Celtics weiter.

Curry, der bislang auf elf All-Star-Games kommt, hatte die Partie am 30. Januar gegen die Detroit Pistons (124:131) vorzeitig beendet. Die Knieschmerzen plagten ihn laut Kerr aber bereits in der Woche vor dem Detroit-Spiel. 2023 hatte Curry das prestigeträchtige All-Star-Game ebenfalls verletzungsbedingt verpasst.