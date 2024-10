New Orleans - NBA-Profi Daniel Theis will auch in Zukunft für die deutsche Basketball-Nationalmannschaft spielen. „Es steht für mich nicht zur Debatte, jetzt aufzuhören“, sagte Theis (32) in einem Interview des Online-Portals basketball-world.news. „Vielleicht wäre mir das durch den Kopf gegangen, wenn wir Gold oder Silber bei Olympia geholt hätten, aber nicht nach so einem bitteren Ende“, sagte der Center, der mit den New Orleans Pelicans in dieser Woche in seine achte NBA-Saison startet.

Deutschland war bei den Olympischen Spielen in Paris im Sommer nur Vierter geworden und hatte die angestrebte Medaille verpasst. Ein Jahr zuvor hatte Theis mit Deutschland in der philippinischen Hauptstadt Manila sensationell den WM-Titel gewonnen.

Neues Ziel: EM 2025

„Ich habe mit Coach Alex Mumbru bereits gesprochen und ihm gesagt, dass ich nächsten Sommer gerne dabei bin“, sagte Theis. Weltmeister-Coach Gordon Herbert hatte den Deutschen Basketball Bund nach Olympia verlassen und ist jetzt Trainer des FC Bayern München. Nachfolger ist der Spanier Mumbru.

Der neue Coach soll das Team zu einer erfolgreichen Europameisterschaft führen, die im Spätsommer 2025 in Lettland, Finnland, Polen und Zypern stattfindet.