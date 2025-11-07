Ohne ihre beiden Topstars James Harden und Kawhi Leonard kassieren die Los Angeles Clippers in der NBA die nächste Niederlage.

Phoenix - Die Los Angeles Clippers haben in der NBA den nächsten Rückschlag kassiert. Ohne ihre beiden Topstars James Harden und Kawhi Leonard verloren die Kalifornier bei den Phoenix Suns mit 102:115 und mussten damit die dritte Niederlage in Serie hinnehmen. Insgesamt verloren die Clippers jetzt fünf ihrer ersten acht Saisonspiele.

Harden fiel aus persönlichen Gründen kurzfristig für das Spiel aus, Leonard laboriert an einer Knöchelverletzung. In Abwesenheit des Duos war Ivica Zubac mit 23 Punkten bester Werfer bei den Clippers. Bei den Suns, die nun drei ihrer vergangenen vier Spiele gewonnen haben, ragte Jalen Green mit 29 Punkten heraus. Devin Booker erzielte 24 Zähler.

Schnelles Wiedersehen am Samstag

Während Los Angeles in der Western Conference auf den zwölften Platz abrutschte, kletterte Phoenix auf Rang neun.

Schon am Samstag (Ortszeit) kommt es in Kalifornien zum schnellen Wiedersehen der beiden Teams. Es wird bereits das dritte Aufeinandertreffen in der laufenden Saison sein. Das erste Duell vor gut zwei Wochen hatten die Clippers zu Hause deutlich gewonnen.