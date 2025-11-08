Die Pläne für eine eigene Basketballliga der NBA in Europa nehmen weiter Formen an. Mit Berlin und München soll es auch zwei Standorte in Deutschland geben.

NBA-Boss Adam Silver möchte mit der NBA in Europa mit einer eigenen Liga präsenter werden.

Mailand - Die nordamerikanische Basketballliga NBA möchte ab dem Oktober 2027 eine eigene Liga in Europa an den Start bringen. Dies erklärte der Geschäftsführer von NBA Europe, George Aivazoglou, auf einer Veranstaltung in Mailand. Zudem habe man sich auf zwölf Standorte festgelegt.

Mit Berlin und München sind auch zwei deutsche Städte dabei. Außerdem sollen aus Frankreich Lyon und Paris, aus Griechenland Athen, aus Großbritannien London und Manchester, aus Italien Mailand und Rom, aus Spanien Barcelona und Madrid sowie aus der Türkei Istanbul eine Mannschaft der NBA-Europaliga beheimaten.

NBA-Commissioner Adam Silver hatte zuletzt einen möglichen Start der geplanten Liga im Jahr 2027 als ambitioniert bezeichnet, aber nicht ausgeschlossen. Er wolle nicht viel länger als bis 2028 warten. „Jetzt ist die Gelegenheit, so etwas zu tun“, sagte er.

Vier weitere Plätze zu vergeben

Um welche Teams es sich dabei konkret handelt und ob aus deutscher Sicht die BBL-Clubs FC Bayern München und Alba Berlin dabei sein könnten, ließ Aivazoglou offen. Neben diesen zwölf Teams sollen sich vier weitere Mannschaften für die NBA-Europaliga qualifizieren können: durch die FIBA Basketball Champions League oder die nationalen Ligen.

„Ein Punkt, den wir nach der Eröffnung der Liga ziemlich schnell angehen werden, ist ein neues Turnier zu installieren“, sagte Aivazoglou weiterhin. Demnach könnten Teams aus der NBA-Europaliga gegen Mannschaften aus der NBA selbst antreten.