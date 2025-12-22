Dennis Schröder führt seine Sacramento Kings zum Sieg über die Houston Rockets. In den Schlusssekunden der Verlängerung trifft der Basketball-Nationalspieler den spielentscheidenden Dreier.

Sacramento - Deutschlands Basketball-Star Dennis Schröder hat die Sacramento Kings in der NBA als Matchwinner zum 125:124 (112:112, 57:58)-Heimerfolg über die Houston Rockets geführt. Der Kapitän der Nationalmannschaft traf 3,1 Sekunden vor Ende der Verlängerung den spielentscheidenden Dreier zum sechsten Saisonsieg der Kings. Damit erzielte der Spielmacher die letzten sieben Zähler Sacramentos in der Overtime.

Insgesamt kam Schröder auf 24 Zähler, zehn Assists sowie sieben Rebounds und verfehlte damit nur knapp ein Triple-Double. Teamkollege Russell Westbrook (21 Punkte) hatte mit einem Dreier in den Schlusssekunden des vierten Viertels die Kings erst in die Verlängerung gerettet.

Den Kings gelang damit der erste Erfolg nach zuvor fünf Niederlagen in Serie. Mit sieben Siegen und 22 Niederlagen weist das Team von Schröder zusammen mit den New Orleans Pelicans aber die schwächste Bilanz der Western Conference auf.

152 Punkte: Chicago Bulls mit Saisonrekord

Ein Offensivspektakel lieferten sich die Chicago Bulls und die Atlanta Hawks. Die 302 Punkte, die beide Teams zusammen erzielten, sind die meisten, die in dieser Saison in einem NBA-Spiel fielen. Die Bulls setzten sich mit 152:150 (83:73) durch und stellten mit ihrer Punkteausbeute den NBA-Saisonrekord ein. Gleich neun Spieler punkteten bei den Bulls zweistellig.