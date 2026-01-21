Dennis Schröder muss sich in der NBA mit den Kings den Heat geschlagen geben. Das Spiel zwischen Houston und San Antonio beginnt wegen eines schief hängenden Rings später.

Sacramento - Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Mit 117:130 (64:77) zog das Team aus der kalifornischen Hauptstadt gegen die Miami Heat den Kürzeren. Die Kings mussten damit ihre zweite Niederlage nacheinander einstecken, nachdem sie zuvor erstmals in dieser Saison vier Spiele in Serie gewonnen hatten. Mit einer Bilanz von zwölf Siegen und 32 Niederlagen bleibt Sacramento Vorletzter der Western Conference.

Die Kings liefen im gesamten vierten Viertel einem zweistelligen Rückstand hinterher. Schröder blieb wie schon bei der vorherigen Niederlage gegen Portland unauffällig und kam nicht über vier Punkte hinaus. Für den Basketball-Nationalspieler war es der dritte Einsatz nach einer Sperre von drei Partien.

Ring beim Spiel in Houston muss ersetzt werden

Das Spiel zwischen den Houston Rockets und San Antonio Spurs begann erst nach knapp halbstündiger Verspätung, weil der Ring ausgetauscht werden musste. Nachdem sich ein Spieler beim Aufwärmen an den Ring gehängt hatte, hing dieser schief am Brett. Die Rockets setzten sich am Ende mit 111:106 (60:70) durch und wurden von Alperen Sengün angeführt: Der türkische Nationalspieler verpasste mit 20 Punkten, 13 Rebounds und neun Assists knapp ein Triple-Double.

Die Los Angeles Lakers entführten dank Luka Doncic einen 115:107 (57:71)-Erfolg von den Denver Nuggets. Mit 38 Punkten, 13 Rebounds und zehn Assists markierte Doncic sein fünftes Triple-Double der Saison. LeBron James folgte mit 19 Zählern, neun Rebounds und acht Assists, die Nuggets mussten weiterhin auf ihren Superstar Nikola Jokic verzichten, der an einer Knieverletzung laboriert. Die Lakers setzten sich dank eines 16:0-Laufs Mitte des vierten Viertels entscheidend ab.