Nächstes CS:GO-Major findet im Mai in Belgien statt

Das nächste Majorturnier in CS:GO wird erneut von PGL ausgetragen.

Bukarest/Antwerpen - Das nächste Major in „Counter-Strike: Global Offensive“ wird in Belgien ausgetragen. Wie Organisator PGL bekannt gab, findet das prestigeträchtige Turnier im Mai in Antwerpen statt.

Die Challengers-Stage des PGL Majors Antwerp beginnt am 5. Mai und gipfelt schließlich in den Playoffs vom 19. bis 22. Mai, die vor Publikum im Antwerpener Sportpaleis ausgespielt werden sollen.

Aufgrund der Unterstützung von CS:GO-Entwickler Valve gelten die als Major betitelten Turniere als die wichtigsten der Saison und sind mit einer Million US-Dollar Preisgeld dotiert.

Nach dem Turnier in Stockholm im vergangenen November ist es das zweite Major in Folge, bei dem Valve mit PGL als Veranstalter zusammenarbeitet. Das rumänische Unternehmen produzierte für Valve auch die letzte Dota-2-Weltmeisterschaft „The International“ und hatte zuvor 2017 ein CS:GO-Major im polnischen Krakau austragen.