Blackpool - Ein Jahr nach ihrem freiwilligen Verzicht bekommt Darts-Spielerin Beau Greaves eine weitere Chance auf eine Teilnahme bei der WM in London. Die 20 Jahre alte Engländerin gewann in Blackpool das World Matchplay der Frauen mit einem 6:3-Finalsieg über Landsfrau Fallon Sherrock. Damit erhält Greaves ein Preisgeld von knapp 30.000 Euro sowie einen sicheren Startplatz für die WM, die im Dezember dieses Jahres im Alexandra Palace in der britischen Hauptstadt beginnt.

Für Greaves ist es die dritte sportliche Qualifikation für das wichtigste Turnier des Jahres. Bei der WM 2023 verlor sie ihr Erstrundenmatch gegen den Iren William O'Connor. Im Folgejahr verzichtete Greaves wegen einer Terminkollision mit der Frauen-Weltmeisterschaft des Konkurrenzverbandes WDF.

Das World Matchplay der Frauen in den prunkvollen Winter Gardens von Blackpool wurde zum dritten Mal ausgetragen. Sherrock siegte 2022, Greaves im Jahr 2023 und nun erneut.