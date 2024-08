Paris - Nach ihrem Silber-Coup im Mixed-Team gehen Michelle Kroppen (28) und Florian Unruh (31) mit viel Lockerheit in die Einzelwettbewerbe im Bogenschießen bei den Olympischen Spielen in Paris. „Ich habe auf dem Platz schon sehr viele gute Schüsse gemacht und habe den Wind sehr oft gut gelesen. Mir hilft das, weil ich jetzt mit einem guten Grundvertrauen reingehe in die Einzelmatches“, sagte der Wahl-Berliner Unruh nach dem bislang größten Erfolg seiner Karriere.

Schon am Samstagmorgen geht es weiter

Unruh ist am Sonntag (10.48 Uhr) gegen den Briten Tom Hall im Achtelfinale wieder gefordert, Kroppen trifft sogar schon am Samstag (10.22 Uhr) auf die frühere Weltranglistenerste Deepika Kumari aus Indien. Auch für sie geht es um den Einzug ins Viertelfinale. „Ich freue mich über das, was passiert ist, aber es ist ein neuer Tag“, sagte Kroppen, die für den SV GutsMuths Jena startet und ergänzte: „Ich werde beim Aufstehen vermutlich sehen, wie es mir geht. Ob ich gut schlafen konnte oder eben nicht, weil viel im Kopf rumging.“ Jedenfalls wolle sie „so gelassen wie möglich in den Tag zu starten“.

Eine große Party war für das Duo nach der Final-Niederlage gegen Südkorea nicht möglich, zu wichtig sind die verbleibenden beiden Medaillenchancen. „Die Feier findet eher in einem innen drinnen statt“, sagte Bundestrainer Oliver Haidn. „Die richtige Feier wird es bei den deutschen Meisterschaften Anfang September in Wiesbaden geben.“ Dann wolle man die Medaille nicht nur im kleinen Kreis, sondern mit der gesamten deutschen Mannschaft gebührend zelebrieren.