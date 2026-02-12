weather regen
Halle (Saale), Deutschland
Minutenlang wird Liu Jiayu im Schnee liegend behandelt, ehe sie unter Applaus abtransportiert wird. Inzwischen hat sie sich selbst zu Wort gemeldet.

Von dpa 12.02.2026, 11:04
Liu Jiayu hat sich bei ihrem Sturz nicht schwerer verletzt.
Liu Jiayu hat sich bei ihrem Sturz nicht schwerer verletzt. Lindsey Wasson/AP/dpa

Livigno - Bei ihrem heftigen Sturz in der Halfpipe-Qualifikation hat sich Olympia-Snowboarderin Liu Jiayu keine schweren Verletzungen zugezogen. Untersuchungen ergaben keine Wirbelsäulenanomalien, wie Chinas staatliche Nachrichtenagentur „Xinhua“ berichtete. Die 33-Jährige sei bei Bewusstsein, werde aber behandelt.

Sie selbst erklärte via Social Media: „Danke euch allen für die Anteilnahme, eben sind die Untersuchungen im Krankenhaus zu Ende gegangen, es gibt keine Probleme, alles gut.“ 

Die Silbermedaillengewinnerin von 2018 überschlug sich gegen Ende ihres zweiten Versuchs und blieb zunächst regungslos im Schnee liegen. Rettungskräfte eilten herbei und kümmerten sich um die Athletin, ehe sie unter Applaus mit einem Schlitten abtransportiert wurde.