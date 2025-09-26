Am Ende drehte Eva Lys auf. Die deutsche Tennisspielerin lag in Peking gegen eine 17-Jährige schon deutlich hinten, schlug dann aber zurück.

Peking - Tennisspielerin Eva Lys hat beim WTA-1000-Turnier in Peking die dritte Runde erreicht. Die 23 Jahre alte Hamburgerin setzte sich nach einem großen Kampf gegen die US-Amerikanerin Iva Jovic mit 6:3, 4:6, 7:5. durch. Im dritten und entscheidenden Satz hatte Lys gegen ihre 17 Jahre alte Gegnerin bereits mit 2:5 zurückgelegen, dann aber Comeback-Qualitäten bewiesen.

„Was für ein Comeback!“, schrieb die Profivereinigung WTA auf der Plattform X zum Abschneiden der Deutschen. Allerdings wird sich Lys in der nächsten Runde gegen die an Nummer acht gesetzte Kasachin Jelena Rybakina spielerisch steigern müssen. Gegen Jovic leistete sie sich unter anderem zehn Doppelfehler.

Neben Lys befindet sich aus deutscher Sicht auch noch Ella Seidel im mit 8,96 Millionen US-Dollar dotierten Hartplatz-Turnier. Die 20 Jahre alte Qualifikantin aus Hamburg trifft in der zweiten Runde auf die an Nummer 23 gesetzte Ukrainerin Marta Kostjuk. Laura Siegemund (37) und Tatjana Maria (38) waren dagegen früh ausgeschieden.