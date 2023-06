Hohenstein-Ernstthal - Anders als geplant wird der deutsche Motorrad-Pilot Jonas Folger auch bei seinem Heimrennen auf dem Sachsenring den verletzten GasGas-Stammpiloten Pol Espargaró ersetzen. Das bestätigte das Team.

Folger springt seit dem Grand Prix in den USA in der MotoGP-Klasse für den 32-jährigen Espargaró ein. Der Spanier erhielt keine Startfreigabe.

„Ich habe eine ganz besondere Erinnerung an den Sachsenring. 2017 habe ich dort das beste Ergebnis meiner Karriere erzielt“, sagte Folger. Damals belegte der 29 Jahre alte Bayer in seiner ersten Saison in der Königsklasse den zweiten Platz. In dieser Saison holte er bislang sieben Punkte.