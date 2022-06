Teutschenthal (dpa) – Teutschenthal erwartet an diesem Wochenende die Weltelite der Motocross-Fahrer. Bereits zum 28. Mal werden im Talkessel WM-Läufe ausgetragen. „Wir hoffen an den beiden Renntagen auf 20 000 Besucher, zumal wird in der MXGP- und in der MX2-Klasse zwei mit Henry Jacobi und Simon Längenfelder zwei Kandidaten aus Deutschland fürs Podium im Starterfeld haben“, erklärte der Geschäftsführer des MSC Teutschenthal, Andreas Kosbahn.

11. -12. Juni 2022: FIM MXGP Motocross-WM in Teutschenthal - v.li.Adrien Petit FRA Yamaha und Alexis Fueri FRA Copyright: xFotostandx/xBallaschx www.imago-images.de

Sowohl der Thüringer Jacobi (JM Honda Racing) als auch der Oberfranke Längenfelder (Red Bull GasGas Factory Racing) haben bei der vergangenen WM-Veranstaltung am Pfingstwochenende in Ernee (Frankreich) mit Spitzenresultaten geglänzt. Der Honda-Pilot aus Bad Sulza erreichte mit dem vierten Platz im ersten Lauf sein bisher bestes Ergebnis in dieser Saison und rangiert in der MXGP-Gesamtwertung auf dem 15. Platz.

Längenfelder (Regnitzlosau) reist mit 323 Punkten als Dritter der WM-Rangliste in der MX2-Klasse zum „Grand Prix of Germany“ nach Teutschenthal. Vor dem Oberfranken liegen nur der Franzose Tom Vialle (KTM/427) und der Belgier Jago Geerts (Yamaha/416). Die MXGP-Klasse führt nach zehn WM-Veranstaltungen der Slowene Tim Gajser (Honda/438), vor Maxime Renaux (Yamaha/365) aus Frankreich und dem Schweizer Jeremy Seewer (Yamaha/332) an.