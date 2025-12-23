Die Kansas City Chiefs aus der NFL verlassen Missouri und bekommen ab 2031 ein neues Zuhause. Das Projekt kostet mehrere Milliarden US-Dollar.

Kansas City - Nach fast 60 Jahren werden die Kansas City Chiefs ihre Heimat in Missouri verlassen und in den benachbarten Bundesstaat Kansas umziehen. Wie die NFL-Franchise am Montag bekannt gab, soll bis 2031 ein neues Stadion in Wyandotte County westlich von Kansas City entstehen. Die Kosten für das vom Gesetzgeber aus Kansas genehmigte Projekt belaufen sich demnach auf rund drei Milliarden US-Dollar.

„Heute freuen wir uns, einen weiteren Meilenstein für die Zukunft unserer Franchise zu erreichen. Dieses Projekt ist ein weiterer Schritt in unserem Erbe der Innovation und unserer Fan-First-Mentalität“, sagte Club-Eigentümer Clark Hunt in einer Mitteilung. Bis 2031 tragen die Chiefs, die erstmals seit 2014/15 die Play-offs verpassten, ihre Heimspiele weiter im 1972 eröffneten Arrowhead Stadium aus.

Die neue Arena wird vollständig überdacht sein und einen Entertainment-Bereich umfassen. Zudem plant die Organisation den Bau eines Trainingszentrums in Kansas. Die Finanzierung erfolgt über eine öffentlich-private Partnerschaft.