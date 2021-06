Mehrkampf-Meister Dauser glänzt am Barren

Dortmund - Mehrkampfsieger Lukas Dauser hat sich bei den deutschen Turn-Meisterschaften in Dortmund noch zwei weitere Titel gesichert.

Seinem Triumph am Boden mit 13,833 Punkten ließ der Unterhachinger einen Tag später noch eine Goldmedaille am Barren folgen. Mit 15,700 Punkten dominierte der EM-Dritte von Basel im April an den beiden Holmen die Konkurrenz deutlich. Für die Entscheidung hatte der Unterhachinger die Schwierigkeit seiner Übung gegenüber dem EM-Finale noch einmal deutlich erhöht.

Ihre Titel von 2019 verteidigen konnten Nils Dunkel aus Erfurt am Pauschenpferd mit 14,500 Punkten sowie der Hallenser Nick Klessing an den Ringen (14,700). Erstmals bei den Aktiven ganz oben stand nach dem Sprung der Cottbuser Leonard Prügel mit 13,866 Punkten. In Abwesenheit des EM-Zweiten Andreas Toba (Hannover), der den Einzug ins Finale nach einem Sturz verpasst hatte, holte der Stuttgarter Carlo Hörr sich mit 14,100 Punkten seinen ersten Titel am Reck.

Bei den Frauen sicherte sich die Kölnerin Sarah Voss nach dem Sieg am Sprung mit 13,566 Punkten und auch den Titel am Schwebebalken mit 13,666 Punkten. Am Boden nutzte die Chemnitzerin Lisa Zimmermann, die kurzfristig als Nachrückerin in die Entscheidung gekommen war, mit 12,933 Punkten die Chance auf ihren ersten Titel.