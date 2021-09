Medwedew erster Halbfinalist bei US Open

New York - Der Tennis-Weltranglisten-Zweite Daniil Medwedew steht bei den US Open als erster Halbfinalist in der Herren-Konkurrenz fest.

Der 25 Jahre alte Russe beendete am Dienstag bei dem Grand-Slam-Turnier in New York die Siegesserie des gleichaltrigen niederländischen Qualifikanten Botic van de Zandschulp. Medwedew setzte sich gegen den 117. der Weltrangliste mit 6:3, 6:0, 4:6, 7:5 durch. Van de Zandschulp stand zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Turniere im Viertelfinale.

Im Kampf um den Einzug in das Endspiel trifft Medwedew auf den an Nummer zwölf gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime oder Carlos Alcaraz aus Spanien. Der 18-Jährige hatte im Achtelfinale den Münchner Peter Gojowczyk bezwungen und ist der jüngste männliche Viertelfinalist bei den US Open in der Geschichte des Profi-Tennis seit 1968.