Mexiko-Stadt - Das WM-Duell zwischen Titelverteidiger Max Verstappen und Lando Norris spitzt sich weiter zu. Der Rennstall des britischen WM-Verfolgers will versuchen, die Strafe gegen den 24-Jahre alten McLaren-Piloten am Ende des Großen Preises der USA anzufechten.

Norris hatte am vergangenen Sonntag in Austin nach einem Zweikampf mit Verstappen eine Fünfsekundenstrafe bekommen. Er war dadurch vom dritten auf den vierten Platz zurückgefallen und hatte weitere drei Punkte Rückstand auf den dreimaligen Champion von Red Bull kassiert.

In einer Anhörung per Video mit den Rennkommissaren muss McLaren an diesem Freitag beim Großen Preis von Mexiko-Stadt neue Beweise vorlegen, damit die Strafe noch einmal geprüft wird. Diese Beweise dürfen den Rennkommissaren bei der Entscheidungsfindung am Sonntag noch nicht zur Verfügung gestanden haben.

Norris: Habe nicht mit Verstappen darüber gesprochen

Norris hatte Verstappen in einer Kurve außen überholt und hatte dabei die Strecke verlassen - wie Verstappen auch. Norris war vor dem Niederländer zurück auf die Strecke gekommen und hatte sich nach Ansicht der Stewards damit einen Vorteil verschafft, den sie mit der Zeitstrafe geahndet hatten.

„Ich habe nicht mit Max darüber gesprochen, weil er gemacht hat, was er für richtig gehalten hat und ich, was ich für richtig gehalten habe“, sagte Norris, der im WM-Klassement 57 Punkte weniger als Verstappen hat. „Ich bin immer noch anderer Meinung und das Team ist es auch.“