Grand Smashs sind im Tischtennis das, was die vier Grand-Slam-Wettbewerbe für den Tennissport sind: die wichtigsten Turniere des Jahres. In Peking ist für die Deutschen für Schluss.

Matchball vergeben: Tischtennis-Profi Dimitrij Ovtcharov verliert beim Grand Smash in China schon in Runde zwei.

Peking - Das Grand-Smash-Turnier in China ist für die deutschen Tischtennis-Profis schon nach der zweiten Runde beendet. Der frühere Weltranglisten-Erste Dimitrij Ovtcharov verlor am Mittwoch in 2:3 Sätzen gegen seinen Angstgegner Zhou Qihao. Dabei reichten auch eine 2:0-Satzführung und ein Matchball im vierten Durchgang gegen den Chinesen nicht aus.

Auch Patrick Franziska (1. FC Saarbrücken), Sabine Winter (TSV Dachau) und Xiaona Shan schieden in Peking in der zweiten Runde aus.

Die Grand-Smash-Turniere haben im Tischtennis einen ähnlich herausgehobenen Stellenwert wie die Grand Slams im Tennis. Bislang gibt es in China, Saudi-Arabien und Singapur aber nur drei von ihnen pro Jahr.