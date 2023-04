Augusta - Der Spanier Jon Rahm, der Norweger Viktor Hovland und LIV-Spieler Brooks Koepka aus den USA stehen nach beeindruckenden Auftaktrunden an der Spitze beim legendären Masters in Augusta.

Alle drei brauchten am ersten Tag nur 65 Schläge und haben wegen des vorhergesagten Regens am Freitag und Samstag einen wichtigen Puffer auf die Konkurrenz. Auf dem geteilten vierten Platz liegt Jason Day aus Australien mit zwei Schlägen Rückstand. Titelverteidiger Scottie Scheffler spielte eine 68er-Runde, Rory McIlroy strauchelte mit 72 Schlägen zum Auftakt.

Superstar Tiger Woods hatte Schwierigkeiten und spielte eine 74er-Runde zum Auftakt. „Ich musste geduldig bleiben. Ich hatte das Gefühl, ich habe den Ball ziemlich gut getroffen aber wenig dafür bekommen“, sagte Woods über seinen Start neben dem starken Hovland. Er habe sich dreimal in schwierige Situationen gebracht und Par nicht halten können. „Heute war der Tag, um unter Par zu spielen, und das habe ich nicht geschafft“, sagte Woods.

Seit seinem Sieg 2005, als er auf eine 74er-Runde Tage mit 65, 66 und 71 Schlägen folgen ließ, war Woods in Augusta nicht mehr so schlecht gestartet - auch nicht im vergangenen Jahr, der ersten Teilnahme seit seinem schweren Autounfall. Den Cut verpasst hat der fünfmalige Masters-Sieger in Augusta noch nie und will diese Serie erhalten.

Noch einen Schlag mehr als Woods brauchte Deutschlands Golf-Idol Bernhard Langer. Der 65 Jahre alte Oldie im Feld spielte zum Start eine 75er-Runde.

Nach der ersten Masters-Runde in geteilter Führung: Jon Rahm. Jae C. Hong/AP