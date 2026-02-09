weather wolkig
Tatjana Maria scheitert beim WTA-Turnier in Doha in der ersten Runde. Das Turnier geht ohne deutsche Beteiligung weiter.

Von dpa 09.02.2026, 16:07
Tatjana Maria ist beim Turnier in Doha bereits ausgeschieden. (Archivbild) Frank Molter/dpa

Doha - Die deutsche Tennisspielerin Tatjana Maria ist beim topbesetzten WTA-1000er-Turnier in Doha in der ersten Runde ausgeschieden. Die 38-Jährige aus Bad Saulgau unterlag in ihrem Auftaktmatch der favorisierten Emma Navarro aus den USA mit 5:7, 1:6. 

Zuvor war bereits die Metzingerin Laura Siegemund in ihrer Auftaktpartie mit 6:7 (3:7), 4:6 an der Französin Varvara Gracheva gescheitert. Damit sind in Katar keine deutschen Spielerinnen mehr im Turnier.