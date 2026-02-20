Gold, Glanz und pure Freude: Alysa Liu verzaubert bei der Olympia-Kür in Italien das Publikum. Die US-Eiskunstläuferin vollendet mit dem Sieg ihr Traum-Comeback.

Mailand - Eiskunstläuferin Alysa Liu konnte ihr Glück nach der faszinierenden Gold-Kür bei den Olympischen Winterspielen in Italien kaum fassen. „Während ich auf dem Eis war und die Jubelrufe hörte, habe ich mich so verbunden mit dem Publikum gefühlt“, sagte der US-Star. „Ich brauchte das hier nicht“, sagte die 20-Jährige über die Goldmedaille um ihren Hals.

Perfekt zu ihrem glitzernden, goldfarbenen Kleid mit Pailletten und den goldenen Strähnen in ihrem dunkelbraunen Haar passte es trotzdem. „Aber was ich brauchte, war die Bühne - und die habe ich bekommen.“

„Glücklichste Eiskunstläuferin der Welt - und Olympiasiegerin“

Schon während der eindrucksvollen Kür hatte das Golden Girl auf Kufen ein Dauergrinsen im Gesicht. „Wenn ich andere Menschen lächeln sehe, weil ich sie im Publikum sehe, muss ich auch lächeln. Ich habe kein Pokerface“, äußerte Liu, deren Vater angesichts der gewaltsamen Niederschlagung der chinesischen Protestbewegung auf dem Tian'anmen-Platz in Peking am 4. Juni 1989 in die USA geflüchtet war.

Als „glücklichste Eiskunstläuferin der Welt - und Olympiasiegerin“ bezeichnete die Tageszeitung „USA Today“ Liu nach ihrem märchenhaften Gold-Coup. Die Amerikanerin hatte 2022 nach dem sechsten Platz bei den Olympischen Spielen in Peking und dem dritten Rang bei der Weltmeisterschaft in Montpellier im Alter von 16 Jahren eigentlich schon ihre Karriere beendet.

Liu über Rückkehr: „Es war einfach genau richtig“

Zur Saison 2024/2025 kehrte sie zurück, wurde auf Anhieb Weltmeisterin. Ein Jahr später ist sie nun auch Olympiasiegerin. „Oh mein Gott. Es war einfach genau richtig“, sagte Liu über ihre Rückkehr auf die Eisfläche.

„Alysa, du warst einfach magisch da draußen!“, schrieb die Expertin des US-Senders NBC und frühere Eiskunstläuferin Tara Lipinski auf Instagram. „Die Art, wie du uns so mühelos gezeigt hast, wie reine Freude und Leidenschaft auf dem Eis aussehen, hat mir Gänsehaut bereitet.“

Von Platz drei zum Olympiasieg

Liu begeisterte nicht nur Lipinski mit einer energiegeladenen Show. Im Gegensatz zur Konkurrenz bewältigte sie zudem sämtliche technischen Schwierigkeiten ohne großen Fehler und überholte damit Silbermedaillengewinnerin Kaori Sakamoto und die drittplatzierte Ami Nakai aus Japan, die nach dem Kurzprogramm noch geführt hatte.

Statt Druck verspürte Liu, die als erste Amerikanerin seit 2002 wieder olympisches Eiskunstlauf-Gold gewann, pure Freude. Ihre unbeschwerte Art sei ihr wichtiger als die Ergebnisse, betonte sie.