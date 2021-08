Magdeburger Diskus-Trainer Armin Lemme ist tot

Halle (Saale)/MZ - Armin Lemme ist tot. Der Leichtathletik-Trainer aus Magdeburg starb am 1. August in Berlin. Als Aktiver feierte Lemme bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau 13. der Diskuswurfkonkurrenz seinen größten Erfolg. Lemmes Bestleistung stand bei 68,50 Meter. Nach dem Karriereende gab er seine Erfahrungen als Trainer weiter, führte unter anderem David Wrobel, der zuletzt in Tokio dabei war, sowie Martin Wierig und Anna Rüh vom SC Magdeburg in die Weltspitze.